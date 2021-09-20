На 20% увеличилось число пенсионных взносов в НПФ ВТБ по программе Мультибонус

Фото: ВТБ

При помощи программы «Мультибонус» с февраля 2021 на 20% возросло количество пенсионных взносов по негосударственной пенсии. Общая их сумма превысила 11 миллионов рублей.

Стоит отметить, что «Мультибонус» включает в себя программы лояльности банка ВТБ и Почта Банка. С ее помощью пенсионеры могут получать бонусы за покупки, оплаченные картами этих банков. Впоследствии, их можно будет обменять на услуги, товары, развлечения и путешествия на сайте multibonus.ru. У клиентов также есть возможность пополнять договоры негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с ВТБ Пенсионный фонд.

- Всего за время действия программы «Мультибонус» с июня 2015 года наши клиенты сделали более 34,5 тысяч взносов на общую сумму свыше 90 миллионов рублей, - заявила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - В августе 2021 года было сделано в полтора раза больше взносов, чем в августе 2020 года. Мы видим, что люди все чаще выбирают вклад в обеспечение своего будущего финансового комфорта и благополучия. Сейчас развивается дистанционное управление пенсионными продуктами на всех этапах клиентского пути, увеличивая долю присутствия в цифровых сервисах и мобильном банкинге.

В феврале 2021 были расширены возможности для клиентов. В каталог программы вошли сертификаты большего номинала для перечисления взносов по программе негосударственного пенсионного обеспечения. Кроме того, теперь можно сделать доплату части суммы взноса.

Для перевода накопленных баллов нужно зайти на сайт или в приложение «Мультибонус ВТБ», там отыскать раздел «Негосударственная пенсия» и выбрать сертификат нужного номинала. Как только заявка будет оформлена, взнос поступит на счет клиента в ВТБ Пенсионный фонд.