В Ростовской области подтвердили еще 468 случаев COVID-19

Лечение в стационарах получают 3660 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выявили еще 468 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3188. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 193. На втором месте находится Аксайский район, там 14 заболевших, в Красносулинском районе - 9, в Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Миллеровском, Мясниковском, Неклиновском и Сальском районах - по 8.

По 7 случаев в Волгодонске, Новошахтинске, Азовском, Багаевском, Семикаракорском и Цимлянском районах. По 2 положительных теста подтвердили в Кашарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Усть-Донецком и Целинском районах, по 1 - в Дубовском и Куйбышевском районах.

Среди новых заболевших 35,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% - от 46 до 65 лет, 16% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 15,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 3660 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 327.

Зарегистрировали еще 28 человек с COVID-19. Это 18 женщин 43, 49, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 78, 79, 80, 96 лет, а также 10 мужчин 53, 59, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии период жертвами коронавиурса стали 6535 человек. Выздоровели 115954 человека, за сутки - 347 человек.

В лабораториях за сутки провели 11936 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 290,09.

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