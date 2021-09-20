Всего с начала пандемии не смогли спасти 6535 инфицированных пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 28 жителей Ростовской области оказались жертвами коронавируса за сутки. Информация об этом появилась сегодня, 20 сентября, на сайте правительства региона.

Скончались 18 женщин от 43 до 96 лет, а также 10 мужчин от 53 до 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 6535 инфицированных пациентов.

Лечение в стационарах сейчас получают 3660 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 41 человек, на неинвазивной ИВЛ - 327. За сутки подтвердили еще 468 новых случаев заболевания COVID-19.

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