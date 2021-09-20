Рэпер Баста примерил на себя корону

Баста выложил в сеть необычное фото. Фото: официальный аккаунт Басты в "Инстаграме"

Известный исполнитель, рэпер из Ростова-на-Дону, Василий Вакуленко, больше известный как Баста, опубликовал в своем блоге в «Инстаграме» необычное селфи. На фото артист предстал перед фотокамерой на фоне стены с изображением светящейся корны.

Ракурс выбран так, что создается впечатление, словно корона не за Бастой, а прямо у него на голове. Снимок артист подписал так: «Мой успех - общий успех. И корона - одна на всех».

Фотография собрала уже больше 70 тысяч лайков. Фолловеры пишут в комментариях, что Баста – их король.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что невероятное количество просмотров набирает видеоролик Басты, на котором он предстал перед своей почти что четырехмиллионной аудиторией подписчиков в новом и шокирующем для многих образе.

Из молодого привлекательного мужчины Баста превратился в стареющего человека с лысым черепом и неухоженными жидкими растрепанными волосами вокруг макушки.

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