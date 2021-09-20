Стали известны предварительные итоги голосования в Таганроге

На втором месте с 29,4% находится представитель КПРФ Евгений Бессонов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 20 сентября, стали известны предварительные итоги голосования по Таганрогскому избирательному округу. Сейчас лидирует Сергей Бурлаков. Известный спортсмен-паралимпиец и общественный деятель получил 40,33% голосов от общего числа избирателей. Это данные автоматизированной системы «Выборы».
На втором месте с 29,4% находится представитель КПРФ Евгений Бессонов, на третьем -Николай Анисимов, у него 6,93% голосов.
Известно, что кандидаты от партии «Единая Россия» сейчас побеждают и в других избирательных округах Дона. К этой минуте в регионе уже обработали уже 99,9% бюллетеней.
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