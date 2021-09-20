Стали известны предварительные итоги голосования в Таганроге

На втором месте с 29,4% находится представитель КПРФ Евгений Бессонов Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 сентября, стали известны предварительные итоги голосования по Таганрогскому избирательному округу. Сейчас лидирует Сергей Бурлаков. Известный спортсмен-паралимпиец и общественный деятель получил 40,33% голосов от общего числа избирателей. Это данные автоматизированной системы «Выборы».

На втором месте с 29,4% находится представитель КПРФ Евгений Бессонов, на третьем -Николай Анисимов, у него 6,93% голосов.

Известно, что кандидаты от партии «Единая Россия» сейчас побеждают и в других избирательных округах Дона. К этой минуте в регионе уже обработали уже 99,9% бюллетеней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области проголосовали около 50 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Еще 162 тысячи избирателей из подавали заявки на электронное голосование (подробности)