Дождливая неделя ждет жителей Ростовской области с 20 по 26 сентября

Наиболее дождливую неделю прогнозируют в Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине и Цимлянске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в течение этой недели - с 20 по 26 сентября - будет облачно, местами возможны дожди. Об этом сообщили синоптики. Информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице, осадки могут пройти уже сегодня, 20 сентября. Сейчас на улице пасмурно, небо затянуто тучами. При этом температура воздуха в течение дня может подняться до +20 градусов. Ветер обещают не выше 5 м/с.

Также зонты ростовчанам и гостям города могут понадобиться завтра, 21 сентября, и в субботу, 25 сентября. В течение недели со вторника температура воздуха в городе будет колебаться от +15 до +18 градусов.

По региону наиболее дождливую неделю прогнозируют в Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине, Цимлянске, а также в некоторых других территориях.

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