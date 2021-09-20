Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 14:22

Дождливая неделя ждет жителей Ростовской области с 20 по 26 сентября

В донской столице, осадки могут пройти уже сегодня, 20 сентября
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наиболее дождливую неделю прогнозируют в Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине и Цимлянске

Наиболее дождливую неделю прогнозируют в Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине и Цимлянске

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области в течение этой недели - с 20 по 26 сентября - будет облачно, местами возможны дожди. Об этом сообщили синоптики. Информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице, осадки могут пройти уже сегодня, 20 сентября. Сейчас на улице пасмурно, небо затянуто тучами. При этом температура воздуха в течение дня может подняться до +20 градусов. Ветер обещают не выше 5 м/с.

Также зонты ростовчанам и гостям города могут понадобиться завтра, 21 сентября, и в субботу, 25 сентября. В течение недели со вторника температура воздуха в городе будет колебаться от +15 до +18 градусов.

По региону наиболее дождливую неделю прогнозируют в Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине, Цимлянске, а также в некоторых других территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове улица Орбитальная превратилась реку из-за очередного порыва

Коммунальное ЧП сейчас устраняют специалисты (подробности)