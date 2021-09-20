В Таганроге рассказали, какой трамвайный маршрут запустят следующим

Сейчас в Таганроге завершают первую фазу первого этапа модернизации трамвайной сети. Фото: соцсети

В Таганроге новые трамваи пустили по маршруту №3. Завтра, 21 сентября, для пассажиров еще будет действовать бесплатный проезд. Следующий на очереди - маршрут №2. Об этом сообщает компания-инвестор на своей странице в соцсети.

- Комплексное обновление трамвайной системы полностью завершат через год. Движение будет запускаться поэтапно. Новые составы ездят быстрее и производят существенно меньше шума. Низкопольные вагоны оснащены самым современным оборудованием и кондиционерами, - говорится в сообщении.

Сейчас в Таганроге завершают первую фазу первого этапа модернизации трамвайной сети. За четыре месяца рабочие успели уложить 10 км путей. Кроме того, на остановках к этому моменту уже построили 20 павильонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге скорректировали срок запуска трамвайного движения

Технически маршрутная сеть и вагоны готовы к пассажирским перевозкам (подробности)