В Ростове молодой житель Донецка едва не погиб в реке Дон

Мужчину доставили на берег, от помощи медиков он отказался. Фото: Ростовская областная служба спасения на водах

В Ростове помогли молодому мужчине, который выбрал неудачное место для заплыва и не смог совладать с потоком. Об этом сегодня, 20 сентября, рассказали в областной службе спасения на водах.

Как пояснили в ведомстве, житель Донецка нырнул в реку Дон в районе 25 причала набережной. В этот момент пловца подхватило сильное течение, и вернуться к берегу было уже достаточно тяжело. С каждой секундой мужчина терял силы. Он мог просто погибнуть, но один из очевидцев вовремя позвонил по номеру «112».

Спасатели поспешили к месту происшествия на катере, и успели вытащить пострадавшего из воды. Мужчину доставили на берег, от помощи медиков он отказался. Это ЧП произошло вчера, 19 сентября, уточнили в службе спасения.

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