«Эти бандиты украли мое сердечко»: «Мисс Россия» сняла на видео смешных щенков в очках

Татьяна Котова ищет малышам хозяев. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель, певица Татьяна Котова души не чает в своих собачках – Кики и Степашке. Она даже завела для своих питомцев аккаунт в «Инстаграме» Недавно у песиков появились три щенка. Кстати, питомцы у Татьяны непростые – девушка завела себе собачек очень дорогой породы – мальтипу. Цена за такого песика начинается от ста тысяч рублей.

Татьяна сняла на видео смешных малышей и выложила ролик в своем блоге. Его уже посмотрели несколько тысяч человек. Кстати, для съемки модель придумала малышам необычные образ. Так, на одном – очки с обычными стеклами, а на другом – с сиреневыми.

- Какие милые и позитивные детки, - написал один из подписчиков.

- Удивительные создания, - отметил второй.

- Смешные ребята, - высказал свое мнение третий.

Сама же хозяйка пушистых малышей сказала, что эти бандиты украли ее сердечко.

- Так не хочется их никому отдавать, но придется, - написала под видео Татьяна Котова.

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