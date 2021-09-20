В ковидных госпиталях сейчас развернуто около 4,5 тысячи коек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростовской области начали готовиться к четвертой волне COVID-19. Об этом в эфире «Дон-ТР» сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.
- Готовимся к четвертой волне. Готовим крупные госпитали на случай возможного увеличения количества пациентов, - подтвердил Юрий Кобзев.
Министр обратился к жителям Дона с просьбой как можно скорее пройти вакцинацию, сейчас это один из самых главных методов спасения жизней.
- Это помогает, с прививкой вы и ваши близкие не попадете в реанимацию в случае заболевания. Кроме того, это единственный в мире доказанный способ сократить смертность от коронавируса. Важно также и применение масок, - подчеркнул Юрий Кобзев.
Сейчас, по данным областного Минздрава, в 30 ковидных госпиталях развернуто около 4,5 тысячи коек. Их загрузка составляет около 73-74%. Количество пациентов, а также наличие свободных и занятых мест проверяют ежедневно.
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