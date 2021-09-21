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Общество21 сентября 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 21 сентября 2021: сохранятся ли дожди в донской столице

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону 6а 21 сентября 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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В Ростове наконец установилась настоящая осенняя погода.

В Ростове наконец установилась настоящая осенняя погода.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 21 сентября 2021 - прогноз синоптиков. Рассказываем, чего ждать во вторник.

Температура составит +17 - 19 градусов. Скорость ветра составит 5 - 10 метров в секунду. В городе пройдет небольшой дождь.

По Ростовской области местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах - сильные осадки. Ночью и утром возможен туман. Скорость ветра может достигать 12 - 14 метров в секунду, при грозе - 15 - 17 метров в секунду. На термометре будет +14 - 19 градусов.