В Ростовской области мужчина скончался под колесами грузового поезда

В Ростовской области мужчина погиб под колесами поезда
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донском регионе местный житель скончался, угодив под колеса грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Инцидент произошел в районе станции Зверево. Правоохранителям удалось установить
- По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - говорится в тексте сообщения.
Кроме того, полиция уже смогла установить личность погибшего. Им оказался 40-летний житель города Зверево. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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