Эксперты зарубежья высоко оценили онлайн-голосование в Ростовской области

Иностранные эксперты остались довольны прошедшими в России выборами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области завершилось голосование на выборах депутатов в Государственную думу России. Иностранные эксперты на пресс-конференции в информационном агентстве "Дон24" высоко оценили ход голосования.
Председатель Союза журналистов Республики Сербской, Босния и Герцеговина, Даниел Симич высказался весьма положительно об онлайн-голосовании. Эксперт заметил, что подобный вид голосования - это довольно-таки передовой процесс и будущее демократии. Он также напомнил, что Россия в настоящее время является пионером в этой области.
Но у иностранного гостя все-таки остались вопросы по процедуре онлайн-голосования. И по его мнению, решить их надо как можно скорее. Например, если у участника голосования появляются жалобы на избирательных участках, бюллетени можно пересчитать, а как в этом случае быть с голосованием в Интернете.
Особо положительные эмоции у Даниела Симича вызвали прозрачные урны для голосования и ведение видеозаписи на избирательных участках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Высокая конкуренция, уверенная победа: региональное отделение «Единой России» подвело итоги выборов на Дону.
Секретарь регионального отделения партии «ЕР» Александр Ищенко ответил на вопросы журналистов.