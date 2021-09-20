Из Украины в Ростовскую область не пропустили более 70 килограмм рыбы

В Ростовскую область из Украины не пропустили 74 килограмма рыбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На границе в Ростовской области таможенники обнаружили у гостей из Украины десятки килограмм свежей рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

У пассажиров, следующих из соседнего государства в сумках обнаружились 74 килограмма рыбы. На границе в городе Донецке Ростовской области у них попросили предъявить ветеринарные и сопроводительные документы на груз, но у владельцев их не оказалось.

Нарушителей пришлось задержать, в отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, а груз был изъят.

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