"Мисс Россия" решилась раскрыть всю правду о себе

Татьяна Котова захотела сыграть с подписчиками в игру. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова внезапно решила сыграть со своими подписчиками в занимательную игру. Девушка пообещала быть честной и подтвердить или опровергнуть все высказанные поклонниками факты о ней. Об этом она проинформировала аудиторию в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Свое обращение к подписчикам девушка сопроводила эффектным фото в ярко-красном боди, отлично подчеркивающем все ее выпуклости. Красотка стояла на коленях на белоснежном ворсистом ковре и элегантно поднимала вверх волосы, а затем отпускала, тем самым заставляя хаотично ниспадать на плечи.

- Хочешь проверить свою интуицию? Сегодня в сторис я запустила игру, где опровергну или подтвержу все предположения обо мне, - написала Татьяна Котова.

После этого подписчики просто завалили ее Директ интересующими их вопросами.

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