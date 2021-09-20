"Мисс Россия" решилась раскрыть всю правду о себе

Татьяна Котова захотела сыграть с подписчиками в игру. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм
Ростовчанка Татьяна Котова внезапно решила сыграть со своими подписчиками в занимательную игру. Девушка пообещала быть честной и подтвердить или опровергнуть все высказанные поклонниками факты о ней. Об этом она проинформировала аудиторию в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
Свое обращение к подписчикам девушка сопроводила эффектным фото в ярко-красном боди, отлично подчеркивающем все ее выпуклости. Красотка стояла на коленях на белоснежном ворсистом ковре и элегантно поднимала вверх волосы, а затем отпускала, тем самым заставляя хаотично ниспадать на плечи.
- Хочешь проверить свою интуицию? Сегодня в сторис я запустила игру, где опровергну или подтвержу все предположения обо мне, - написала Татьяна Котова.
После этого подписчики просто завалили ее Директ интересующими их вопросами.
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