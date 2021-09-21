21 сентября в Ростовской области ожидаются сильные дожди

Температура воздуха в разных территориях будет колебаться от +15 до +18 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные дожди пройдут сегодня, 21 сентября, в Ростовской области. Штормовое предупреждение распространило Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме осадков, в регионе обещают также грозы и ветер до 20-22 м/с. Ранее о ненастной неделе сообщили и донские синоптики. Например, непогода может разыграться в Ростове, Ремонтном, Морозовске, Сальске, Целине и Цимлянске.

При этом температура воздуха до самых выходных в разных территориях Дона будет колебаться от +15 до +18 градусов.

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