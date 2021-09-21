В Ростове коммунальщиков наградили за «Дом образцового содержания»

Это уже третий такой дом в регионе. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области уже третьей многоквартирной постройке присвоили статус «Дома образцового содержания». Речь идет о здании, оснащенном по последнему слову техники, с охраняемой парковкой и детской площадкой, сообщает сайт донского правительства.

В подъездах и во дворе дома есть системы освещения, погодного регулирования, смонтировали пожарную сигнализацию и видеокамеры. Для мусора установили специальные эко-боксы.

- Приятно видеть, насколько бережно люди относятся к месту, где они живут. В стране уже более 100 таких домов, - отметил председатель наблюдательного совета «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин.

За образцовое содержание наградами отметили сотрудников управляющей компаний и «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», эта компания сейчас обеспечивает теплом около 70% потребителей донской столицы.

- Награды - своего рода, знак качества, подтверждающий соответствие самым высоким отраслевым стандартам. Очень приятно, что у нас есть такие образцовые дома и коммунальные предприятия, которые считаются эталонными в стране, которыми можно гордиться и с которых можно и нужно брать пример, - добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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