469 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

В лабораториях за 24 часа провели 2408 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 469 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3196. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 189. На втором месте находится Миллеровский район, там 14 заболевших, в Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Азовском, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Красносулинском и Неклиновском районах. По 7 случаев - в Волгодонске, Мясниковском, Сальском и Семикаракорском районах.

По 2 положительных теста подтвердили за сутки в Кашарском, Ремонтненском, Тацинском, Усть-Донецком и Целинском районах, по 1 - в Дубовском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,7% - от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 2,3% - старше 80 лет, 17,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 3758 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 326.

Зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 51, 57, 58, 60, 62, 63, 66, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 84, 85, лет, и 10 мужчин 29, 61, 64, 65, 66, 69, 71, 73, 75, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6562 человека. Выздоровели 116302 человека, за сутки - 348 человек.

В лабораториях провели 2408 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 291,15.

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