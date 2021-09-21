Сейчас в стационарах лечат 3758 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 17 женщин от 51 года до 85 лет, а также 10 мужчин от 29 до 88 лет. Такая информация сегодня, 21 сентября, поступила от правительства региона.

Известно, что у всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 6562 человека.

Сейчас в стационарах лечат 3758 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 326. К утру 21 сентября подтвердили еще 469 новых случаев заболевания коронавируса.

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