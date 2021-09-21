В Ростовской области мужчину заподозрили в торговле липовыми QR-кодами

Кроме того, подозреваемый принимал заказы и на сертификаты без тестирования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя Ростовской области заподозрили в торговле липовыми QR-кодами и сертификатами о вакцинации от COVID-19. Уже возбуждено уголовное дело, сам же махинатор находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, злоумышленник предлагал услуги через соцсети. Он приезжал домой к своим клиентам, составлял договор, брал с каждого по 2 450 рублей, а потом просил прислать ему самостоятельно взятые образцы биоматериалов. Взамен предприимчивый хитрец присылал людям QR-код, который, к слову, был на всех был один.

Кроме того, по мнению полицейских, подозреваемый принимал заказы и на сертификаты без тестирования. За такие документы мужчина требовал уже по 12 тысяч рублей. Те, кто обращался за такой нелегальной «помощью», отдавали свои документы, и на их основании фальшивые данные уже вносились в реестры.

- Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все участники противоправной деятельности, - добавили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

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