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Общество21 сентября 2021 14:10

В таганрогской роще «Дубки» ливень смыл покрытие с детской площадки

Песок оказался под деревьями и даже на пешеходной аллее
Ангелина СКИБА
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Потоки воды просто смыли покрытие. Фото: соцсети

Потоки воды просто смыли покрытие. Фото: соцсети

В Таганроге во время дождя смыло защитное покрытие детской площадки. Это произошло в роще «Дубки», сообщили сегодня, 21 сентября, очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, песок, которым изначально была усыпана игровая территория, вместе с потоками воды разнесло по округе. Он «растекся», оказавшись под деревьями и даже на пешеходной аллее.

Горожане отмечают, что эту площадку облагородили сравнительно недавно, перед посещением приездом председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Ранее власти Таганрога сообщили, что программу по обновлению рощи «Дубки» включили в «дорожную карту» по повышению туристической привлекательности города.

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