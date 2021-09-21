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Общество21 сентября 2021 14:40

В Ростове здание музея космонавтики продают за 170 млн рублей

Помещения предлагают переоборудовать под офис, спорткомплекс, медцентр или любое детское учреждение
Ангелина СКИБА
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Общая площадь помещений - около 3 тысяч кв. метров. Фото: портал «Авито»

Общая площадь помещений - около 3 тысяч кв. метров. Фото: портал «Авито»

В Ростове на продажу выставили здание, в котором раньше находился музей космонавтики. Всем известную постройку на Стачки оценили в 170 млн рублей. Объявление с ценой и описанием в этом сентябре появилось на портале «Авито».

В тексте указано, что речь идет о бывшем детсаде, однако известно, что по этому же адресу долгое время в том числе работал музей. Общая площадь помещений - около 3 тысяч кв. метров, а вместе с прилегающей территорией покупателям предлагают 9 тысяч кв. метров. Это здание 1983 года постройки.

- Имеет свободное назначение. Может быть переоборудованно под офисное, идеально под спортивный комплекс, реабилитационный медицинский центр, детские учреждения, - говорится в сообщении.

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