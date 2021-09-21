В ДТП на трассе М-4 «Дон» - Ростов пострадал 8-летний мальчик

Автолюбителей просят строго соблюдать правила дорожного движения. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 21 сентября, 8-летний мальчик пострадал в аварии на трассе М-4 «Дон» - Щепкин - Ростов. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел еще рано утром, около 7.30. Предварительно, 48-летний водитель Mitsubishi Galant во время обгона не выдержал безопасный интервал и врезался во встречный Hyundai Accent. Ребенок пострадал в первой иномарке.

В Госавтоинспекций призывают автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения. Нужно придерживаться безопасной дистанции на дороге и соблюдать боковой интервал.

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