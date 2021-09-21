Ростовчанин пострадал в массовом столкновении автомобилей

В Ростове произошла массовая авария. Фото: ГИБДД по РО

В донской столице случилась массовая авария, в которой пострадал один человек.

Инцидент произошел во вторник, 21 сентября около половины пятого вечера. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Skoda Rapid ехал по улице Комбайностроителей и в районе дома № 2 не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной марки Toyota Corolla.

От сильного удара Skoda перевернулась и встала на крышу. А Toyota отлетела в сторону и врезалась в припаркованный автомобиль ВАЗ-2110 В результате ДТП автомобили получили сильные механические повреждения. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи оказали помощь пассажиру автомобиля Skoda Rapid, который получил различные повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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В числе погибших теперь три человека.