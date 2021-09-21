"Кто в доме хозяин?": "Мисс Россия" рассказала о своей роли в отношениях

Татьяна Котова рассказала об отношениях с мужчинами. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова рассказала о том, какую роль она предпочитает в отношениях с мужчиной. Свое признание "Мисс Россия" сопроводила очередным эффектным фото в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На снимке девушка предстала в черном бюстгальтере, отлично подчеркивающем ее грудь и ярко-красной юбке с розовыми вставками. Волосы ее были перекинуты на одну сторону, что придавало им элегантный объем. В тексте под фото девушка призналась, что доминация в отношениях это явно не для нее.

- Да, я, может, где-то сильная и волевая, четко знаю, чего я хочу от жизни и стараюсь всегда быть в ресурсе, но это вовсе не значит, что я главная в отношениях между мужчиной и женщиной. Семья - это другое, я больше склоняюсь к позиции партнёрства или, когда у мужчины есть чему поучиться. А вот прогибать под себя мужчину и руководить им - это не моя история, - написала Татьяна Котова.

Мысли девушки мало кого из подписчиков привлекли, зато все оценили ее безупречный внешний вид и засыпали ее комплиментами.

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Девушка пообещала подтвердить или опровергнуть все высказанные подписчиками факты о ней.