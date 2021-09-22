6 октября в Ростове проверят систему оповещения населения

Учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 октября в Ростове проверят исправность системы оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.20 до 11 часов. Об этом сообщили в администрации города.

Всем, кто услышит сигнал, нужно будет включить телевизор на каналы «Дон 24» или «Дон-ТР». Также учебное сообщение озвучат по радио в УКВ или FM-диапазоне.

Управление по делам ГО и ЧС города призывает ростовчан не игнорировать звуки системы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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