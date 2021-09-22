С 22 сентября в Ростове ожидается похолодание, возможны дожди

Ветер прогнозируют до 5-6 м/с Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове с 22 сентября и до конца недели ожидается похолодание. Будет облачно, возможны осадки. Об этом сообщили синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, уже сегодня, 22 числа, в донской столице днем прогнозируют +16. Кроме того, на один градус ниже будет в пятницу, 24 сентября, и это окажется самой низкой дневной температурой на этой неделе.

До воскресенья ветер прогнозируют слабый или умеренный, максимум до 5-6 м/с. Самой холодной будет ночь с 22 на 23 сентября, ожидается +7 градусов, +8 - с 23 на 24 число. На выходных обещают до +10 градусов.

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