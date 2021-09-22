Искусственно выращенные раки оказались в Ростовской области вне закона

Раков не только вылавливают в естественных водоемах, но и выращивают искусственно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприятия Ростовской области имеют право разводить на своих участках раков, однако вылавливать их запрещено. Причина - пробел в законодательстве. Об этом сообщила начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса донского Минсельхоза Татьяна Жуменко, передает «Город N».

По словам специалиста, сейчас нет единой утвержденной методики по расчету изъятия пастбищной аквакультуры. При этом квоты на вылов организациям выдают только для естественной среды.

Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз уже предложил Росрыболовству скорректировать законы в этом направлении. Всего на Дону сейчас используют 310 рыбоводных участков, и большинство из них брали именно с целью выращивать рака.

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