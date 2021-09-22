«Метр квадратный» запустил онлайн-сервис для сделок на вторичном рынке

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Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ) запустила сервис «Cделка онлайн». Он позволяет частным риелторам и агентствам недвижимости дистанционно подготовить сделку на вторичном рынке. Для партнеров М2 стоимость услуги составляет 2101 рубль.

- Сегодня преобладают сделки со вторичным жильем без ипотеки, в 2020 году они составляли 82% всех объемов рынка, - рассказал генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев. - В 2020-2021 годах с помощью сервисов М2 провели около 80 тысяч сделок с первичной недвижимостью и 90 тысяч - со вторичной. Благодаря новому продукту для рынка готового жилья и его профессиональных участников мы планируем увеличить число сделок на платформе М2 до 120 тысяч ежегодно.

Ранее клиентам предлагали отдельные услуги: конструктор составления договора купли-продажи, безопасные расчеты и электронную регистрацию права собственности в Росреестре. Теперь компания объединила отдельные сервисы в комплексный цифровой клиентский путь.

Чтобы воспользоваться «Сделкой онлайн», достаточно создать личный кабинет на платформе «Метр квадратный». Там можно загрузить необходимые документы, сформировать договор купли-продажи и передать информацию в выбранный офис ВТБ.

После подписания договор по защищенным каналам банка отправят на регистрацию в Росреестр. Когда договор зарегистрируют, а все условия будут выполнены, деньги за объект недвижимости переведут на счет продавца.

Новый продукт не только экономит время сделки минимум в пять раз, но и повышает безопасность операций с недвижимостью. Данные остаются в личном кабинете и не пересылаются через индивидуальные каналы коммуникации, например, по электронной почте.

Сервис М2 доступен и физическим лицам, которые хотят провести сделку с недвижимостью без поддержки со стороны профессиональных участников рынка. В этом случае его стоимость составит 9 990 рублей.

Экосистема «Метр квадратный» - открытая платформа в сфере недвижимости. Впервые на рынке реализовали полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы к платформе подключили более 1100 застройщиков, 20 банков и более 700 агентств недвижимости.