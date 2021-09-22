В Миллеровском районе экономили на питании сельских дошколят

Местные власти должны как можно скорее разобраться с ситуацией Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Миллеровском районе Ростовской области сельских дошколят кормили меньше, чем городских. Это выяснили во время одной из проверок, и дело пришлось решать через суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Администрация района стоимость питания в селах установила в районе 95 рублей и 54 копеек в день. Это было незаконно. Для городских учреждений эта сумма составляет 105 рублей и 45 копеек. Кроме того, детям выдавали порции, которые были меньше по весу, - пояснили в ведомстве.

Сначала эти недочеты просто потребовали устранить, но ситуация никак не изменилась. Тогда прокуратура подала на администрацию Миллеровского района в суд. В инстанции поддержали истца и обязали власти как можно скорее разобраться с ситуацией и правильно организовать питание малышей.

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