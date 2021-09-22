Спрос на «семейную ипотеку» удвоили клиенты ВТБ

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С момента расширения условий «семейной ипотеки» для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Так, среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие текущего года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд. При этом эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале.

- По итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась, - рассказал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин. - Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы – это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на «семейную ипотеку» в четвертом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе – семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной.

Напомним, ВТБ первым среди российских банков стал принимать заявки по «семейной ипотеки» после модернизации с 1 июля 2021 года. А к 2023 году банк планирует довести объем сделок по ней до 200 млрд рублей. Ставка по кредиту на покупку или рефинансирование в рамках программы составляет 5%.

При этом в рамках ипотеки с господдержкой, которая была запущена в апреле прошлого года, ВТБ выдал своим клиентам уже 110 тысяч кредитов на 360 млрд рублей. В 2020-м заемщики оформили по ней почти 200 млрд рублей ипотеки, в этом – около 160 млрд. По мнению аналитиков банка, спрос на программу будет частично компенсирован «семейной ипотекой».

- После корректировки условий госпрограммы интерес заемщиков сместился в сторону «семейной ипотеки», – добавил Евгений Дячкин. - Мы уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме, он будет дополнительно увеличен. Льготная ипотека повышает доступность кредитов для населения, уже доказала свою эффективность и должна быть реализована до фактического окончания ее срока.

К слову, в этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, за 8 месяцев российские банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей. Банк прогнозирует, что к концу года объем продаж на рынке может впервые достигнуть 5 трлн рублей. ВТБ остается одним из лидеров ипотечного сегмента - за январь-август 2021 года клиенты банка оформили ипотеку почти на 700 млрд рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Клиенты ВТБ в Ростовской области оформили в рамках «семейной ипотеки» более 880 кредитов на 1,9 млрд рублей. В целом по стране банк выдал по ней уже около 75 млрд рублей, причем только в этом году – более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки на семей с детьми являются Москва и область (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Башкортостан (2,2 млрд).