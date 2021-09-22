Стоимость поездки осталась прежней. Фото: соцсети

С 22 сентября проезд в трамваях Таганрога сделали платным. До этого в течение 5 дней от пассажиров не требовали покупать билеты. Сами составы начали курсировать еще 17 сентября.

В новеньких красных вагонах стоимость поездки осталась прежней. Полная цена - 20 рублей, для школьников и пенсионеров - 15 рублей. Оплатить можно наличными, а также транспортными или банковскими картами.

Сейчас в таганрогских трамваях людей возят по маршруту №3. В скором времени запустят направление №2. Также в городе продолжают вести комплексное обновление трамвайной сети. За четыре месяца рабочие успели уложить 10 км путей, завершить все работы планируют через год.

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