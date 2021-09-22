467 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области

В лабораториях за сутки провели 11737 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 467 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3208. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 189. На втором месте находятся Таганрог, Азовский и Сальский район, там по 9 заболевших, в Азове, Батайске, Красносулинском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском и Орловском районах - по 8.

По 7 случаев - в Волгодонске, Шахтах, Аксайском, Багаевском, Зимовниковском, Миллеровском и Семикаракорском районах. По 2 положительных теста подствердили в Дубовском и Кашарском районах, по 1 - в Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 34,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% - от 46 до 65 лет, 11,6% - от 66 до 79 лет. 4,3% - старше 80 лет, 18,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 3778 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ -333.

Зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Это 15 женщин 38, 42, 52, 58, 59, 65, 68, 73, 75, 81, 83, 84, 88 лет, а также 11 мужчин 36, 55, 57, 58, 60, 70, 77, 82, 85, 86 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6588 человек. Выздоровели за этот период 116705 человек, за сутки - 403.

В лабораториях за сутки провели 11737 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 293,71.

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