Ростовская область вошла в топ-10 по количеству исследований на коронавирус

Донской край оказался на 8 месте списка Фото: ИВАНОВА Диана

Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по абсолютному количеству исследований на коронавирус. Рейтинг сегодня, 22 сентября, опубликовал на своем сайте федеральный Роспотребнадзор.

Так, донской край оказался на 8 месте списка, между Нижегородской и Самарской областями. У нас в лабораториях проверили 3 млн 979 тысяч 737 тестов. В лидерах сейчас Москва, там обработали уже 31 млн 122 тысячи 771 анализ.

Ранее донские власти сообщили, что за сутки к утру 22 сентября в регионе провели 11 тысяч 737 тестов. Охват населения методом ПЦР на 100 тысяч населения сейчас составляет 293,71.

Кроме того, за прошедшие 24 часа на Дону подтвердили 467 новых случаев COVID-19. Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 3778 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 333.

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