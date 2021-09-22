В Ростовской области умер 36-летний пациент с коронавирусом

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6588 жителей Дона Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области к утру 22 сентября стало известно о смерти 36-летнего пациента с коронавирусом. Мужчина оказался самым молодым из 26 умерших за сутки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Всего за прошедшие 24 часа зарегистрировали 15 скончавшихся женщин в возрасте от 38 до 88 лет, а также 11 мужчин от 36 до 86 лет. По данным властей, у этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6588 жителей Дона. Лечение в стационарах сейчас получают 3778 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 333.

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