В Ростовской области начал действовать новый порядок расчета оплаты за отопление

Фото: архив Министерство ЖКХ РО

Энергоэффективность в условиях меняющегося жилищного законодательства неразрывно связана с установкой приборов учета. В настоящее время их можно разделить на несколько категорий. Первая - коллективные - они фиксируют потребление энергии во всем многоквартирном доме. Вторая – общие - эти приборы фиксируют энергопотребление в коммунальных квартирах всех комнат. И, наконец, индивидуальные – те, которые высчитывают потребление энергии лишь в отдельном помещении.

Самое важное то, что наличие или отсутствие любого из этих приборов влияет на сумму оплаты коммунальных услуг. А так как жилищное законодательство у нас регулярно меняется, то наличие счетчиков очень актуально. Оно постоянно находится в стадии совершенствования и без знания актуальных изменений не получится никакого конструктивного диалога.

О недавно внесенных изменениях, рассказали в Министерстве ЖКХ Ростовской области.

- Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1018 внесены изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые вступили в силу с 02.07.2021, - пояснили специалисты ведомства.

Согласно постановлению новый порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению действует, если в многоквартирном доме не установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии и все помещения общего имущества не оснащены отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами.

В данном случае, расчет проводится простым способом: норматив 0,0257 Гкал/кв.м умножается на площадь помещения и на тариф. Важно, что необходимо отличать приборы учета тепла – счетчики и отопительные приборы – батареи.

К примеру, если общая площадь жилого помещения – 40 кв.м.

Норматив – 0,0257 Гкал/кв.м.

Тариф – 2000 руб./Гкал.

То расчет платы за отопление = 40*0,0257*2000= 2056 рублей.

«Новый» порядок действует, также если расчет платы за коммунальную услугу по отоплению производится в течение отопительного периода. Так как услуга по отоплению является самой дорогостоящей и в зимние холодные месяцы составляет значительную долю расходов граждан, на общем собрании собственники помещений могут принять решение о начислении платы в течение всего календарного года равными платежами с обязательным последующим перерасчетом со стороны исполнителя услуги исходя из фактического потребления.

При этом необходимо соблюдение двух условий:

- многоквартирный дом оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии и в нем хотя бы одно, но не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии,

- в многоквартирном доме все помещения общего имущества не оснащены отопительными приборами либо иными теплопотребляющими элементами.

В преддверии отопительного периода важно обратить внимание на необходимость изучения и применения «новых» формул расчета.

Также по новому будет рассчитываться плата за индивидуальное отопление, если МКД оснащен общедомовыми приборами учета теплоэнергии, и в нем ни одно жилое (нежилое) помещение не оборудовано индивидуальными приборами учета и все помещения общего имущества не оснащены отопительными приборами.