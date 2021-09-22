В Ростове на Зоологической из-за рухнувшего столба образовался затор

К этой минуте дорожная ситуация в районе ЧП уже улучшилась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 22 сентября, в Ростове улицу Зоологическую перегородили из-за рухнувшего столба. После этого сразу же образовался крупный затор. Однако к этой минуте дорожная ситуация в районе ЧП уже улучшилась, и проезд для автомобилей открыт. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

О причинах произошедшего уже рассказали в отделе пропаганды УГИБДД. В ведомстве пояснили, что никакой аварии на самом деле не было. Опора упала из-за рабочего на экскаваторе, который совершил неудачный маневр.

Пресс-служба УГИБДД также распространила фотографии с места происшествия. На снимках видно, что тяжесть столба не выдержали провода ЛЭП. Они оказались на дороге и зацепились за дерево.

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