Руководитель Ростовстата рассказала, где на Дону самые высокие зарплаты

Самыми богатыми по итогам исследования стали жители Ростова, Волгодонска, Аксайского района и Новочеркасска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя зарплата в Ростовской области в прошлом году составила 35,6 тысяч рублей. Самыми богатыми по итогам исследования стали жители Ростова, Волгодонска, Аксайского района и Новочеркасска. Об этом на пресс-конференции заявила глава Ростовстата Марина Самойлова.

- Кроме того, в донском регионе сократилось количество работников, получающих зарплату ниже прожиточного минимума. В 2021 году доля таких специалистов составила 5%, - рассказала Марина Самойлова.

Ранее донские власти сообщили, что в регионе к 2024 году сумма заработной платы должна составить уже от 45,7 до 46,1 тысяч рублей. Такой вывод сделали на основании нового прогноза социально-экономического развития.

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