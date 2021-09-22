Великая Отечественная война и память народов: в Ростове-на-Дону пройдет научная конференция

В Ростове пройдет конференция, посвященная Великой Отечественной войне Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столицу 23 и 24 сентября пройдет всероссийская научная конференция «Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: события, участники, символы».

Мероприятие посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны. В работе примут участие более 100 научных работников, преподавателей, сотрудников музеев, представителей поисковых и других общественных организаций и движений России, ближнего зарубежья, Германии и Израиля.

Открытие конференции пройдет 23 сентября в конференц- зале ЮНЦ РАН, а 24 сентября конференция продолжит работу в военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник ветерана: «Когда брат ушел на войну, я занял его место у станка. Когда он погиб - пошел на фронт»

Ростовчанин Николай Филатов рассказал, как встретил войну парикмахером, а победу — авиатехником боевых судов (подробнее)