Туристку из Ростовской области спасли в горах под Сочи

Туристам помогли подняться на гору и вывели к личному авто. Фото: ЮРПСО МЧС России

Жительницу Ростовской области и еще двух человек заблудившихся на природе под Сочи нашли и вывели к цивилизации спасатели. Сейчас с туристами все в порядке. Об этом сообщили в ЮРПСО МЧС России.

По данным ведомства, никому из трех человек медпомощь не потребовалась. В трудную ситуацию отдыхающие - две женщины и мужчина - попали во время пешей прогулки. Они решили полюбоваться на водопады, но во время похода столкнулись с непреодолимой преградой и поняли, что сбились с пути.

Женщины не смогли идти дальше и остались ждать помощь, а мужчина поднялся на гору и развел костер. Это помогло спасателям быстро найти попавших в беду людей.

- Женщин обнаружили на труднодоступном скальном участке, им помогли им подняться на гору и по хребту. После этого всех вывели к личному автомобилю, - рассказали пресс-службе в Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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