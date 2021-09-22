В Ростове-на-Дону мужчина умер после ссоры в подъезде

Детали преступления выясняют правоохранители Фото: Дмитрий БУЛАТОВ

В Советском районе Ростова-на-Дону 41-летний мужчина погиб по вине своего знакомого. Как рассказали в донском следкоме, приятели, находясь на лестничной клетке в многоквартирном жилом доме, начали ссориться. Во время конфликта 35-летний ростовчанин дважды ударил знакомого по голове. Тот не устоял и упал на бетонное покрытие лестничного пролета, получив черепно-мозговую травму. В результате полученных травм мужчина скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в региональном следкоме.

По версии следствия, 16 сентября 2021 года подозреваемый, находясь на лестничной площадке многоквартирного жилого дома, расположенного в Ростове-на-Дону, в ходе ссоры со своим 41-летним знакомым, проявляя преступную неосторожность, нанес ему два удара руками по голове, от которых мужчина скончался.

Если дело дойдет до суда и вину подогреваемого признают, он может сесть в тюрьму на три года.