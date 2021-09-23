Погода в Ростове-на-Дону на 23 сентября 2021: очередное похолодание ожидают синоптики

Ночью и утром прогнозируют туман. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 23 сентября 2021 — публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, что изменится в донской столице.

Температура составит +16 — 18 градусов. Будет практически безветренно, скорость ветра может достигать 2 — 5 метров в секунду, временами — до 5 — 10 метров в секунду. Осадков в этом день не предвидится.

По Ростовской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман. Скорость ветра будет составлять 5 — 10 метров в секунду. По донскому региону ожидается до +11 — 16 градусов, по югу и востоку — до +20.