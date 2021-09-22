Как я провел лето: ростовчане выбирают заграничный отдых

Фото: пресс-служба МегаФона

Туристический поток в зарубежные страны в 2021 году приблизился к уровню допандемийных показателей. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав интернет-активность абонентов в роуминге.

Жители Ростовской области в полной мере воспользовались возможностью выезжать за пределы России в 2021 году. За лето ростовчане прокачали более 12 Тб интернет-трафика, находясь на отдыхе в других странах, что сопоставимо с онлайн просмотром 1365 фильмов в Full HD качестве, беспрерывный просмотр которых займет 3 месяца. Этот показатель всего на треть меньше, чем в 2019 году, и в 4 раза превышает роуминговый интернет-трафик 2020 года.

Среди популярных зарубежных государств, у жителей Ростовской области так же, как и в 2019 году, остаются Турция, Абхазия и Греция. А вот Испания и Италия не попали в этот список, в связи с ограничительными мерами. Их сменили Кипр и Армения с более лояльными условиями въезда. Всего за отпускной период абоненты МегаФона посетили 109 стран.

Также продолжает расти поток туристов, выбирающих отдых в России. За три летних месяца жители Ростовской области проговорили более 840 тысяч часов и скачали 1660 Тб мобильного трафика. Причем пик интернет-активности абонентов пришелся на июль, а больше всего минут они проговорили в августе. Специалисты связывают это с тем, что «качающая» молодежь отдыхает в разгар сезона, а более взрослые жители Дона, предпочитающие живое общение, выбирают конец августа и бархатный сезон.

В пятерку наиболее популярных мест отдыха в России вошли как очевидные, так и неожиданные направления: Черноморское побережье, Ставропольский край, Республика Дагестан, Воронежская и Московская области.