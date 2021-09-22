Пассажир смогут летать из Ростова в Ереван прямым рейсом

Ростовчане смогут летать прямым рейсом в Ереван Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из ростовского аэропорта "Платов" можно будет улететь прямым рейсом в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, которая будет осуществлять перелеты.

Прямые рейсы начнут летать из донской столицы уже в начале октября. Первый самолет улетит в Ереван уже 6 октября, перелеты будут осуществляться по средам. Также перелеты в Армению откроются и из Краснодара, Москвы и Самары. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Пассажиры будут летать самолетами марки Airbus 320, а билет на воздушное судно можно будет приобрести за 6 335 рублей.

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Самолеты будут обслуживаться компанией Utair.