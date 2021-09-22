Болельщики раскритиковали игру донского клуба в противостоянии с "Чайкой"

Фанаты объявили бойкот донской команде. Фото: скриншот с видеотрансляции

В донской столице окончилась встреча ФК "Ростов" с песчанокопской "Чайкой". Это был кубковый матч, в котором донской клуб уступил принципиальному сопернику со счетом 1:0. Болельщикам такая игра команды оказалась не по нраву.

Фанаты команды крайне негативно высказались в адрес игроков и нового тренера. Поклонники ростовского футбола заявили, что так играть просто недопустимо.

"Нет слов!!! Позорище!! Комличенко вообще дно!!!", "Продать всех этих никчёмных игроков, и дать играть нашей молодёжи. Пусть это будет через ФНЛ, но это только закалит их. Такого позорища я не видел очень давно, очень обидно за клуб, болельщиков!!!", "Хочется написать, что вернулся старый добрый Ростов (12-14 места), но по-моему в этом сезоне мы и этого не добьёмся с такой игрой. Мы с командой до конца, но сейчас игроки не зарабатывают свою зарплату, а просто её получают", - высказали свое мнение болельщики.

По окончании игры фанаты на трибунах окончательно отвернулись от своей команды. В соцсетях болельщики заявили, что на матч с "Ахматом" они, конечно, придут, но, если игра будет такой же, то дальше команде придется играть без их поддержки.

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Игра окончилась со счетом 1:0.