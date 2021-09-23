Реконструкцию моста на Малиновского пообещали завершить к декабрю

Мост на Малиновского откроют в обещанный срок. Фото: администрация Ростова

В донской столице строительство моста на улице Малиновского вступило в заключительную стадию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время работы идут четко по графику и путепровод будет сдан в ранее обозначенные сроки - в декабре месяце. Сейчас на мосту уже забетонированы плиты проезжей части, создана ливневая канализация и установлены бортовые камни и поребрики.

Кроме того, продолжается строительство левого путепровода. Его главной целью будет связать центр города с Западным микрорайоном, а также, с въездом и выездом из Ростова. Полностью закончить все работы должны к концу нынешнего года.

- После реконструкции путепровода увеличится интенсивность движения, что позволит, по предварительным прогнозам, пропускать более 39 тысяч автомобилей в сутки. Для сравнения, в 2018 году эта цифра составила 22 тысячи, - написал сити-менеджер Алексей Логвиненко в свое аккаунте в соцсети Инстаграм.

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