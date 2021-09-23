Василий Голубев отчитал подчиненных за затягивание работ в парке 300-летия Таганрога

Василий Голубев отчитал подчиненных за низкие темпы работ в парке 300-летия Таганрога Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался крайне недоволен темпами выполнения работ в парке 300-летия Таганрога. За это он отчитал своих подчиненных на расширенном заседании регионального правительства.

Согласно озвученным докладам, в парке на данный момент проложены траншеи для прокладки подземных коммуникаций, а также выполнен монтаж анкерных устройств, светильников и системы видеонаблюдения. Но Василий Голубев отметил, что в правительство регулярно поступают жалобы от таганрожцев, которых не устраивают ни работы, ни темпы их выполнения.

- Парк востребован, а мы там возимся непонятно сколько! Я знаю, что работа рассчитана до 2022 года включительно, но удовлетворения от того, что там сделано сейчас и продолжает делаться, нет. Между прочим, проект немаленький. А потом пройдёт время, вы придёте и скажете, что денег у вас не хватило, - высказал свое недовольство Василий Голубев.

Глава региона намерен обсудить вопрос о ходе реконструкции парка во время своего предстоящего визита в Таганрог в конце сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге продолжается обустройство парка 300-летия города.

Полное окончание работ планируется в 2022 году.