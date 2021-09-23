«Учитель года» из Ростова стал замдиректора московской школы для одаренных детей

Андрей Барашев в 2016 году вошел в число победителей конкурса «Учитель года России» Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Ростовчанин и «Учитель года» Андрей Барашев стал заместителем директора школы-пансиона для одаренных детей «Летово», он возглавил кафедру физкультуры и спорта. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

- Мы стараемся привлекать самый сильный педагогический и управленческий состав. Разнообразный опыт команды - залог успеха наших учеников. Сейчас у нас работают более 50 учителей из 20 регионов страны, - рассказал директор школы Михаил Мокринский.

Андрей Барашев получил образование в Южном федеральном университете. В 2013 году он стал «Учителем года Дона», а в 2016 году вошел в число победителей конкурса «Учитель года России». В этот же период специалист работал заместителем директора в ростовском лицее №11.

Позже - с 2016 по 2019 год - был преподавателем в московской гимназии имени «Ломоносова». Последнее место работы перед новым назначением - с 2019 по 2021 год - информационно-методический центр образования. В этой организации Андрей Барашев занимал пост директора.

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