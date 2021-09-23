Медики провели для ростовских школьников вебинар о коронавирусе

Ростовские медики проводят вебинары для школьников. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в соцсети Инстаграм

В донском регионе уже в течение пяти лет сотрудники Центра медицинских телекоммуникаций Детской поликлиники № 1 проводят вебинары в городских и областных школах. Такое сотрудничество ведется в рамках проекта «Школьная медицина»

С ребятами общаются врачи и сотрудники городских медучреждений. В настоящее время гости беседуют со школьниками на тему профилактики одного из самых коварных на данный момент заболеваний - коронавирусной инфекции. Кроме того, медики рассказывают о ведении здорового образа жизни и питания и учат оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях.

За сентябрь уже была проведена серия традиционных интерактивных встреч. В них поучаствовали 38 школ, более 700 учащихся и более 200 родителей школьников. Стоит отметить, что за все пять лет существования проекта проведены почти 150 медицинских вебинаров.

- Уверен, что подобные онлайн-встречи полезны подрастающему поколению. Ребятам необходимо с юных лет учиться заботиться о своем здоровье и понимать свой организм, - написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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