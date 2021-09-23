В Ростове авариным жильем матери-одиночки с детьми заинтересовался Следком

Сейчас организовали доследственную проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове проверят информацию об обесточенном аварийном доме, в котором живет мать одиночка с тремя детьми, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Этим делом сотрудники ведомства заинтересовались после публикации в СМИ. Журналисты рассказали, что в коммуналке, где ютится семья, нет электричества и газа, сыпется потолок. В таком бедственном положении женщина и ребятишки оказались после выселения из маневренного фонда. К слову, в администрации района семью якобы обещали переселить, но потом сказали, что жилья нет.

- Сейчас организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе Следкома.

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О состоянии постройки сообщили СМИ (подробности)