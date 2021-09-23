Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 11:03

В Ростове авариным жильем матери-одиночки с детьми заинтересовался Следком

В коммуналке, где ютится семья, нет электричества и газа, сыпется потолок
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас организовали доследственную проверку

Сейчас организовали доследственную проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове проверят информацию об обесточенном аварийном доме, в котором живет мать одиночка с тремя детьми, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Этим делом сотрудники ведомства заинтересовались после публикации в СМИ. Журналисты рассказали, что в коммуналке, где ютится семья, нет электричества и газа, сыпется потолок. В таком бедственном положении женщина и ребятишки оказались после выселения из маневренного фонда. К слову, в администрации района семью якобы обещали переселить, но потом сказали, что жилья нет.

- Сейчас организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе Следкома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом с трещинами: следователи проверят аварийность общежития в Таганроге

О состоянии постройки сообщили СМИ (подробности)